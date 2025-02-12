Trump ve Putin\'den Ukrayna İçin Müzakere Çağrısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını ve Ukrayna'da savaşı bitirmek için müzakerelerin "derhal başlayacağını" söyledi.

"Uzun ve verimli" olarak nitelediği telefon konuşmasının ardından sahibi olduğu Truth Social platformundan bir açıklama yapan Trump, "Rusya/Ukrayna savaşında milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesini durdurmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Başkan Putin, seçim kampanyasındaki sloganım olan 'ortak akıl' ifadesini kullandı. İkimiz de buna güçlü bir şekilde inanıyoruz.

"Birbirimizin ülkesini ziyaret etmek de dahil olmak üzere yakın bir şekilde çalışmaya karar verdik. Ekiplerimizi de derhal müzakerelere başlama konusunda görevlendirdik.

"Buna şimdi Başkan Zelenskiy'i arayarak başlayacağım."

Putin, müzakerelere liderlik etmek üzere Dışileri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdiğini de açıkladı.

"O dönem başkan olsaydım hiç gerçekleşmemiş olan bu savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetti, bu sonlanmalı" diyen Trump, Putin'e de zaman ayırdığı ve çaba gösterdiği için teşekkür etti ve müzakerelerin başarıyla sonlanacağına inandığını da ekledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşüyor.

Zelenskiy, Cuma günü başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu, konferansta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüşmeyi umduğunu söyledi.