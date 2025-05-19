KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saatiyle 17.00'de telefonda görüşeceklerini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin bugün saat 17: 00'de yapılacağını açıkladı. Peskov açıklamasında, Trump ile yapılacak görüşmede İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarının görüşüleceğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Trump ve Putin Telefon Görüşmesi Yapacak - Son Dakika
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