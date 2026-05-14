Trump ve Şi Hürmüz Boğazı\'nda Anlaştı

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbest olması için açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Açıklamada, Trump ve Şi'nin, Çin'in ABD tarım ürünleri alımlarını artırmayı görüştükleri de belirtildi.
