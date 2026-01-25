Trump: Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni silah kullanıldı - Son Dakika
Dünya

Trump: Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni silah kullanıldı

Trump: Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni silah kullanıldı
25.01.2026 09:15
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıda 'discombobulator' adlı yeni bir silahın kullanıldığını belirtti. Trump, bu silahın karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, saldırı sırasında Rus ve Çin yapımı roketlerin fırlatılamadığını da ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya düzenlenen saldırıda 'discombobulator' adı verilen yeni silah kullanıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Amerikan basınına konuşan Trump, saldırıda 'discombobulator' adı verilen yeni silahın kullanıldığını belirterek, bu silahın 'karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını' bildirdi.

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunu kaydederek, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

