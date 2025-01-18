Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek

Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek

Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemini töreninin aşırı soğuk hava nedeniyle ABD Kongre binasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Ülke insanlarını koruma amacını vurgulayan Trump, yemin törenine katılacakların iyi giyinmelerini önerdi.

18.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DONALD Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Başkanlık yemini törenini soğuk hava şartları nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirmeye karar verdi.

Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu. Açıklamasında, "Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim. Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var. Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin" ifadelerini kullandı.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Donald Trump, Hava Durumu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:36:08. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.