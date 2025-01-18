Trump, Yemin Törenini Kapalı Alanda Gerçekleştirecek

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DONALD Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Başkanlık yemini törenini soğuk hava şartları nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirmeye karar verdi.

Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu. Açıklamasında, "Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim. Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var. Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin" ifadelerini kullandı.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.