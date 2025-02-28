Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Dünya

Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan kavga sırasında Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova'nın, verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

28.02.2025 22:19  Güncelleme: 22:29
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ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti.

İKİ LİDER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Zelenskiy'in de yanıt vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gelişmenin ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk ederken; planlanan anlaşma da böylece imzalanamadı.

BÜYÜKELÇİNİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan kavga sırasında Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova'nın, verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi\'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

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Son Dakika Dünya Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    TRUMP ADAMIN DIBISIN. 0 23 Yanıtla
  • Burak demir:
    yiyin birbirinizi 9 5 Yanıtla
  • REŞİT ÇINAR:
    Sayın Cumhurbaşkanımız olsa ağzının payını verirdi treup a. 2 1 Yanıtla
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