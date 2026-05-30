Trump'ın sağlık raporu: Kalp yaşı 14 yıl daha genç

30.05.2026 14:58  Güncelleme: 14:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık sağlık taraması sonuçları açıklandı. 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumu 'mükemmel' olarak değerlendirilirken, kalp yaşının kronolojik yaşından 14 yaş daha genç olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Mayıs'ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık sağlık taramasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 79 yaşındaki Trump'ın genel sağlık durumunun 'mükemmel' olduğu ve görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan rapora göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın boyu 1.90 metre, ağırlığı ise 108 kilogram olarak ölçüldü. Trump'ın dinlenik kalp atış hızı dakikada 73, tansiyonu ise 105/71 mmHg olarak kaydedildi. Baş ve boyun muayenesinde, Trump'ın sağ kulağında daha önceki silahlı yaralanmayla uyumlu yara izi bulunduğu, bunun dışında muayenenin normal olduğu ifade edildi.

KALP YAŞI GERÇEK YAŞINDAN 14 YAŞ DAHA GENÇ

Kardiyolojik incelemeler sonucunda kalp veya ana damarlarda herhangi bir yapısal anormallik ya da tıkanıklık bulunmadığı belirtildi. Yapay zeka destekli elektrokardiyogram (EKG) analizi ile Trump'ın kalp yaşının, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yaş daha genç olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı. Kapsamlı nörolojik muayeneden geçen Trump'ın bilişsel işlevlerinin normal olduğu ve Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testinden 30 üzerinden 30 tam puan aldığı vurgulandı.

Dermatolojik muayenede, kardiyovasküler koruma amacıyla kullanılan aspirin ve sık tokalaşmaya bağlı olarak ellerinin sırt kısmında hafif morarmalar (ekimoz) tespit edildiği, bunun iyi huylu ve yaygın bir etki olduğu açıklandı. Herhangi bir şüpheli lezyona ise rastlanmadığı belirtildi.

Trump'ın, kolesterol kontrolü ve kalp sağlığını korumak amacıyla üç ilaç kullandığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Trump'a fiziksel aktiviteyi artırması ve kilo vermeye devam etmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğu aktarıldı. Raporun sonuç bölümünde; Trump'ın bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel olduğu, günlük programına ve çok sayıdaki üst düzey toplantılarına rağmen 'Başkomutan' ve 'Devlet Başkanı' olarak tüm görevlerini yerine getirmeye fiziksel olarak tam uygun olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

