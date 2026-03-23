TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

23.03.2026 10:09
30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, eylemin, "TSK'nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı" değerlendirmesini yaptı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu'nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetti.

"EYLEM TSK'NIN İTİBARINA ZARAR VERECEK AĞIRLIKTA"

İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK'nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

PLANLI EYLEM

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK'ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

DAVA REDDEDİLDİ

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.

Kara Harp Okulu, Mahkeme, Ankara, Teğmen, Hukuk, Dünya, TSK, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet demir ahmet demir:
    süper haber önce disiplin siyaset yokkk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
