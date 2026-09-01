Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra jüri kararı: Eski çete lideri Keffe D suçlu bulundu, müebbet riski - Son Dakika
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Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra jüri kararı: Eski çete lideri Keffe D suçlu bulundu, müebbet riski

Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra jüri kararı: Eski çete lideri Keffe D suçlu bulundu, müebbet riski
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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin davada jüri, 63 yaşındaki Keffe D lakaplı eski çete lideri Duane Keith Davis'i ölümcül silahla birinci derece cinayetten suçlu buldu. Davis, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya; cezasının 13 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Savcılık, Davis'in cinayette kullanılan silahı temin ederek saldırıya onay verdiğini öne sürmüştü.

(ANKARA) - ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 30 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada jüri, 63 yaşındaki Keffe D lakaplı eski çete lideri Duane Keith Davis'i ölümcül silahla birinci derece cinayetten suçlu buldu. Davis'in cezasının 13 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin davada, Keffe D lakaplı eski çete lideri Duane Keith Davis cinayetten suçlu bulundu. Cinayetten yaklaşık 30 yıl sonra Davis, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

Rap dünyasının fenomen isimlerinden Tupac Shakur, kariyerinin zirvesindeyken Las Vegas'ta uğradığı silahlı saldırıdan henüz 25 yaşında hayatını kaybetti. Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta yapımcı Marion "Suge" Knight ile seyahat ettiği araca beyaz bir Cadillac'tan ateş açılması sonucu dört kurşunla vuruldu. Shakur saldırıdan altı gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Cinayet, yaklaşık üç yıl önce Davis'in tutuklanmasıyla yeniden dünya basınının gündemine oturmuştu.

Savcılığa göre Davis, saldırının gerçekleştiği araçta bulunan dört kişiden biriydi ve Shakur'un öldürülmesi emrini verdi. Savcılar, Davis'in tetiği çeken kişi olmadığını ancak cinayette kullanılan silahı temin ederek saldırıya onay verdiğini savundu.

Olay gecesi Shakur ve beraberindekiler, Mike Tyson ile Bruce Seldon arasındaki boks maçını izledikten sonra MGM Grand otelinde Davis'in yeğeni Orlando Anderson'a saldırmıştı. Savcılık, Shakur'un öldürülmesinin bu olayın ardından gerçekleştirilen bir misilleme olduğunu ileri sürdü.  Cinayet uzun yıllar çözülemezken Davis, 2023 yılının Eylül ayında Shakur'un ölümünden yaklaşık 27 yıl sonra tutuklandı.

Davis'in yıllar içinde verdiği röportajlar ve 2019'da yayımladığı Compton Sokağı Efsanesi adlı anı kitabında yer alan ifadeleri, savcılık iddianamesinin temelini oluşturdu. Davis kitabında, saldırıda kullanılan beyaz Cadillac'ta bulunduğunu ve cinayette kullanılan silahı sağladığını yazdı. Ayrıca silahı, Shakur'a ateş ettiğini öne sürdüğü yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini anlattı. Savcılık, Davis'in geçmişteki açıklamalarını suçluluğunun kanıtı olarak sundu.

Davis'in avukatları ise bu anlatımların gerçeği yansıtmadığını, kitap satışlarını artırmak amacıyla yapılan abartılı ve kurgusal açıklamalar olduğunu savundu. Savunma ayrıca Davis'in cinayet gecesi Las Vegas'ta olduğunu doğrulayan fotoğraf, bilet veya görgü tanığı gibi maddi deliller bulunmadığını öne sürdü. Jüri, savunmanın bu argümanlarını kabul etmeyerek Davis'i suçlu buldu.

Davis, kararın açıklanmasının ardından temyize başvurmak istediğini söyledi. Mahkeme, temyiz sürecinin cezanın açıklanmasının ardından başlayacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra jüri kararı: Eski çete lideri Keffe D suçlu bulundu, müebbet riski - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra jüri kararı: Eski çete lideri Keffe D suçlu bulundu, müebbet riski - Son Dakika
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