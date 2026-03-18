Tur rehberi Mısır\'da 4 bin yıllık piramite çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da bulunan ve yaklaşık 4 bin yıllık olan Unas Piramidi'nin dış yüzeyine çizim yapan bir tur rehberi, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Rehberin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan alandaki piramide çöpten kadın ve adam çizdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Saqqara'daki arkeolojik alanda kaydedilen görüntülerde, rehberin turist grubuna anlatım yaptığı sırada piramidin alt kısmına eğilerek yüzeye çizim yaptığı görüldü. Görüntülerde, şüphelinin daha sonra çizimi silmeye çalıştığı ancak izlerin tamamen yok olmadığı dikkat çekti.

Mısır İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tarihi esere zarar verdiğini belirtti. Açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Yetkililer, bir antik eser müfettişinin ihbarı üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını bildirdi. Rehberin ifadesinde çizimi kendisinin yaptığını kabul ettiği aktarıldı.

ÇİZİMLER TEMİZLENDİ

Olayın ardından piramidin yüzeyindeki izlerin uzman ekipler tarafından temizlendiği, ancak yapıya zarar verilip verilmediğine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

TARİHİ ÖNEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kahire'nin güneyindeki Saqqara nekropolünde yer alan Unas Piramidi, Firavun Unas için inşa edildi. Yapı, iç duvarlarında bulunan ve "Piramit Metinleri" olarak bilinen yüzlerce dini ve büyüsel yazıtla öne çıkıyor. Bu metinler, insanlık tarihinin en eski cenaze yazıtları arasında kabul ediliyor.

UNESCO MİRAS ALANI

Unas Piramidi, antik Mısır'ın ilk başkenti Memphis'in parçası olan Saqqara nekropolü içinde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

HAPİS VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

Mısır'da yürürlükte bulunan Eski Eserleri Koruma Yasası kapsamında, arkeolojik alanlara zarar veren kişiler hakkında hapis ve para cezası uygulanabiliyor. Yetkililer, şüpheli hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kültür Sanat, Turizm, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti

20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:59
İngilizlerin kabusu Galatasaray
İngilizlerin kabusu Galatasaray
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:05:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.