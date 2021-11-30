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Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! - Son Dakika

Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!

30.11.2021 13:14
Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!

Büyük Kanarya Adaları'ndaki Dunas de Maspalomas sahili, çok sayıda turistin kumullarda cinsel ilişkiye girmesi, alanı tuvalet ve çöplük olarak kullanması nedeniyle tehdit altında: Endemik bitkiler hasar görüyor, atık prezervatifleri yiyen dev kertenkeleler ölüyor, kuşlar göç alışkanlıklarını değiştiriyor.

İspanya'daki Büyük Kanarya adalarında bulunan Dunas de Maspalomas'ı ziyaret eden turistlerin, sahildeki kum tepelerinde cinsel ilişkiye girmesi, kumulları tuvalet ve çöplük olarak kullanması, bölge habitatına zarar veriyor.

Özel Doğa Koruma Alanı olan plaj, aşırı turizm baskısı yüzünden adım adım yok ediliyor ve bunun ardında kumullarda cinsel ilişki fantezisi yatıyor.

Yeşil Gazete'nin haberine göre; sahilin 1982'den beri yasal olarak korunan kumulları, Avrupa'da kalan son değişen kumul sistemlerinden biri ve Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için dinlenme yeri sağlıyor.

298 'İLİŞKİ' NOKTASI TESPİT EDİLMİŞ

Ancak bölgeye akın eden turistlerin kıyı kumul alanındaki faaliyetleri, kıyı rezervinin zarar görmesine yol açıyor. Araştırmacılar, sahilde çoğunlukla çalı ve yoğun endemik bitki örtüsünün etrafını saran kum tepeleri arasında, toplam iki mil karelik bir alan üzerinde, 298 "ilişki noktasının" envanterini çıkardı.

"YATAK YAPMAK İÇİN KUM TAŞIYORLAR"

Mayıs 2018'de bu alanları inceleyen araştırmacılara göre, turistler, sekiz endemik bitki türünün de dahil olduğu bitki örtüsünü çiğniyor, bitkileri yerinden çıkarıyor, kumullardan kum taşıyarak cinsel ilişki için uygun bölmeler oluşturuyor, hatta bunları çitle çeviriyorlar, sigara, prezervatif, tuvalet kağıdı, kağıt mendil, teneke kutu, plastik ambalajlar gibi çok sayıda çöpü kuma gömüyor ya da ortada bırakıyorlar. Ayrıca kum tepelerini tuvalet olarak kullanıyorlar.

Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!

Kanarya Adaları, Cinsel İlişki, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! - Son Dakika Dünya


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