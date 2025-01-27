Türk-Alman İşverenler Derneği Yeni Yıl Resepsiyonu Berlin'de Gerçekleşti

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU) tarafından Berlin'de düzenlenen yeni yıl resepsiyonu, diplamatlar, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerini bir araya getirdi. Berlin Capital Club'da gerçekleştirilen etkinlik, Türk ve Alman toplumları arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinde bir platform olarak değerlendiriliyor.

Resepsiyonda Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, KKTC'nin Berlin Büyükelçisi Emine Andız Ertürk, Kırgızistan Büyükelçisi Omurbek Tekebaev, Kazakistan Büyükelçiliği Müşaviri Marat Karimov, Türkiye'nin Belin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın da aralarında bulunduğu diplomatik temsilciler, siyasetçiler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri yer aldı. Federal ve Berlin Parlamentosu milletvekilleri, çeşitli belediye başkanları ve uluslararası ekonomik kuruluşlardan yöneticiler de etkinliğe katıldı.

Ekonomik zorluklar için çözüm arayışları

TDU Başkanı Remzi Kaplan, açılış konuşmasında küresel ve yerel ekonomik koşulların iş dünyasına olan etkilerine değindi. Özellikle savaşların ekonomi üzerindeki ağır yüküne ve enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Kaplan, iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti. Kaplan, " Enerji, elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış, işletmeler için ciddi bir yük oluşturuyor. Ancak en büyük temennimiz, savaşların sona ermesi ve bozulan ülkeler arası güvenin yeniden tesis edilmesidir" dedi.

Almanya'da çalışma gücü eksikliği iş dünyasını zorluyor

Almanya'da iş dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan çalışan eksikliğine de değinen Kaplan, bu sorunun birçok sektörü etkilediğini belirtti. 2020 yılında yürürlüğe giren göçmen işçi getirme yasasının beklenen sonuçları yaratmadığını ifade eden Kaplan, daha kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin gerekli olduğunu vurguladı. Kaplan, "Meslek eğitimi alacak gençlerin sayısının azlığı gelecekte bu sorunu daha da büyütebilir. Ancak TDU olarak gençlere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Berlin'in geleceği için kritik konular ele alındı

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, konuşmasında Berlin'in kültürel zenginliğini ve Türk-Alman toplumunun şehrin dinamizmine olan katkısını övdü. Ulaşım sorunlarına değinen Wegner, şehrin kalkınması için altyapı planlamasının önemini vurguladı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise Türk-Alman ilişkilerinin ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren etkinliklerin önemine dikkat çekerek "Türk ve Alman toplumları arasında köprüler kurmak her zaman önceliğimiz oldu. Bu etkinliklerin ilişkilerimize büyük katkı sağladığına inanıyorum" dedi.

İş dünyasının 2025 yılına dair umutları ve beklentileride paylaşıldı.

Etkinliğin kapanış konuşmasında tekrar söz alan TDU Başkanı Remzi Kaplan, "Savaşların sona erdiği, ülkeler arasındaki güvenin yeniden tesis edildiği bir yıl olmasını diliyoruz" diyerek yeni yıl için sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulundu.