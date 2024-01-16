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Nikah Günü Göçmenlik Yetkilileri Tarafından Bölündü - Son Dakika
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Nikah Günü Göçmenlik Yetkilileri Tarafından Bölündü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir çift, evlenmek için gittikleri nikah salonunda beklenmedik bir şekilde göçmenlik yetkilileri tarafından ayrıldı. Gelin ve damat, nikah masasında iken salona giren 12 yetkili tarafından şaşkına döndü. Gelin, gözyaşları içinde yetkililere itiraz etse de evlenmeleri gereken günün iptal edildiğini öğrendi. Olayın ardından genç kadının fenalaştığı belirtildi.

Nikah Günü Göçmenlik Yetkilileri Tarafından Bölündü
16.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:47
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Bir çiftin en mutlu günü olması gereken nikah günü çok travmatik bir şekilde son buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 27 yaşındaki Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula, evlenmek için gittikleri nikah salonunda beklenmedik davetlilerle karşılaştı.

Çift henüz evlenmeye "evet" dememişken bir anda salona giren 12 Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkili Hamza'yı hiç beklemediği bir anda yakaladı. Hamza'nın ülkede kaçak kaldığını söyleyen yetkililer genç adamı nikah masasından kaldırdı.

Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi. Klammer, Avusturya'nın bu adımının yasa dışı olduğunu da söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan gelin Gundula gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Gundula, "Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi" dedi.

"BUGÜN EVLENMEYECEKSİNİZ"

Gundula bir yetkilinin, "Saat şu an 08.52 ve siz gözaltına alındınız. Bizimle gelin" dediğini söylerken gözyaşlarına boğulduğunu ve Hamza'nın da şoke olduğunu söyledi. Gundula yetkililere itiraz ettiğini söylerken, "Bugün evlenmemiz gerekiyor" dediğini ve bunun karşılığında da "ama bugün değil" yanıtını aldığını belirtti.

Gundula'nın olaydan sonra fenalaştığı belirtilirken genç kadının Avusturya'da 17 yıl yaşadığı belirtildi. Gundula, "Onu yakalamak için işte ya da evde binlerce fırsatları vardı ama bizi bu travmatik deneyimle ayırdılar" dedi.

Bild gazetesi, çiftin Viyana'daki bir restoranda çalışırken tanıştıklarını söyledi. Psikoloji okuyan Gundula'nın garson olarak çalıştığı ve Hamza'nın da aşçı olduğu kaydedildi.

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