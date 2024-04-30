Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir kişinin bir eve ve çevresindeki kişilere saldırması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuk hayatını kaybetti. Kılıçlı saldırıda 2'si polis 4 kişi de ağır yaralandı.

30.04.2024 16:34
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İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir şahsın düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıda 2'si polis 4 kişi de yaralandı.

KILIÇLI SALDIRGAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Hainault'da kılıçlı saldırganın düzenlediği saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki erkek çocuğunun öldüğü, yaralanan diğer 2 kişi ile 2 polisin tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı, sonrasında ise bir şahsın kılıçla çevredekilere saldırdığı belirtildi. Açıklamada, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, olayın terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Londra\'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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