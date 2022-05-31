Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı

31.05.2022 09:21

Koronavirüs etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlarken, maymun çiçeği vakaları ABD dahil birçok ülkede panik ortamı yaratmaya devam ediyor. ABD'de mayıs ayında açıklanan ilk vakayı tespit eden doktorun Türk bilim insanı Nesli Başgöz olduğu ortaya çıkarken, Dr. Başgöz hastalığın su çiçeğine benzer semptomları olduğunu ve eşcinsel ya da biseksüel olduğunu ifade eden insanlarda sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Genelde Afrika'nın ortası ve batısındaki tropik bölgelerde görülen fakat son dönemde başta ABD, Kanada, İngiltere, İspanya olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ediyor.

"12 MAYIS'TA KARŞILAŞTIĞIM HASTA TAM BİR GİZEMDİ"

ABD'de de ilk vaka Mayıs ayının ortasında tespit edilirken, ülke sınırları içerisindeki ilk hastaya teşhis koyan isim ise Massachusetts Hastanesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Klinik Direktörü ve Şef Yardımcısı Dr. Nesli Başgöz oldu. Dr. Başgöz, 12 Mayıs'ta hasta ile karşılaştığını fakat karşısındaki adamın bir gizem olduğunu söyledi. Boston Globe gazetesine konuşan Başgöz, ekibiyle birlikte hastayı Dr. Benjamin Davis'ten aldıklarını ve hastanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

"PENİSİLİN VE DİĞER İLAÇLAR SEMPTOMLARA ETKİ ETMEDİ"

Adamın yüksek ateş, terleme, şiş lenf nodülleri ve kaşıntı gibi semptomları olduğu fakat testlerden bir sonuç çıkmadığını söyleyen Başgöz, "Özellikle penisilin ve diğer ilaçlar semptomlara etki etmedi. Enfeksiyon vücuttaki herhangi bir organı etkileyebilir. Bazen bağışıklık sistemi enfeksiyonu taklit bile edebilir. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı insan bedenini anlamalı ve semptomlara neyin sebep olduğunu anlamalı" dedi.

ABD'deki ilk maymun çiçeğini vakasını tespit eden Türk doktor Nesli Başgöz yaşadıklarını anlattı
Dr. Nesli Başgöz.

"ERKEKLERLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Başgöz, "Dedektiflik işi karşınızdaki insanı dikkatlice dinleyince ve hikayelerini anlatmaya izin verdiğinizde başlıyor. Bu hasta bana erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi ve Kanada'dan döndükten sonra hastalandığını ifade etti" dedi.

5 GÜN SONRA BULDU

Günlerce hasta ile ilgili test yaptığını ve incelemelerini sürdürdüğünü dile getiren Başgöz, "Hastalığın su çiçeğine benzer semptomları vardı fakat bu hastalık 1980'lerden beri görülmemişti. Üstelik eğer hastalık bu olsaydı adam daha kötü olabilirdi. 17 Mayıs'ta çiçek virüslerini araştırmaya başladım. Ve bir anda en büyük ipucunu buldum. Birleşik Krallık'ta dört maymun çiçeği vakası açıklanmıştı. Oradaki hastaların hiçbiri Afrika'ya gitmemişti ve hepsi eşcinsel ya da biseksüel olduğunu söylemişti. İşte onu görünce 'aha' dedim" ifadesini kullandı. Bu bilgileri bir araya getiren Dr. Başgöz, hemen yetkilileri arayarak durumu üst düzey birimlere aktardığını da söyledi. Başgöz hastasının 20 Mayıs'ta taburcu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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