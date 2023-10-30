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Donanmanın 100 gemili resmigeçidi Yunanistan'ı korkuttu: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar - Son Dakika

Donanmanın 100 gemili resmigeçidi Yunanistan'ı korkuttu: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:54

Türk donanması, 100. yıl dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirirken yaşanan gelişme Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Türk donanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptığını belirten gazeteler, Türkiye'nin onlarca savaş gemisini Boğaz'dan geçirerek açık bir tehditte bulunduğunu manşetlerine taşıdı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi. Savaş uçakları ve helikopterlerin de eşlik ettiği tören sırasında bahriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çimariva" ile selamladı. Türk donanmasının bu hamlesini Yunan basını "güç gösterisi" olarak manşetlerine taşıdı.

100 GEMİ ADALAR BÖLGESİNDE TOPLANDI

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen faaliyet kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 gemi adalar bölgesinde toplandı.

Türk donanmasının 100 gemili resmigeçidi Yunan basınında: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar

"ANKARA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR"

Türkiye'nin 100. yıl kutlamalarında yaptığı bu hamle Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Pronews, Ankara`nın `güç gösterisi` yaptığını vurguladı. Haberde ayrıca birçok sosyal medya hesabının o görüntüleri paylaştığı bağlantılara da yer verildi.

Türk donanmasının 100 gemili resmigeçidi Yunan basınında: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar

"GEÇİT TÖRENİ SIRASINDA 101 TOP ATIŞI YAPILDI"

Karditsastakra`da haber "Türk savaş gemileri Boğaz`dan (meydan okurcasına) geçiyor" başlığıyla verildi. Ayrıca NATO`ya bağlı hesapların da gemilerin geçişini alıntılayarak tebrik mesajları yayınladığına dikkat çekildi. ieidiseis.gr sitesinde başlık "Türkiye`nin güç gösterisi: 100 savaş gemisi `geçit törenine` çıkarıldı" denildi. Haberde ayrıca "Törene aralarında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK`ün de bulunduğu 20 savaş uçağı eşlik etti. Son olarak geçit töreni sırasında 101 top atışı yapıldı." bilgisi verildi.

Türk donanmasının 100 gemili resmigeçidi Yunan basınında: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar

"TÜRKİYE AÇIK BİR TEHDİTTE BULUNUYOR"

Olympia sitesinde gemilerin Boğaz`dan geçişi için açık tehdit ifedesi kullanıldı. "Türkiye`nin bu açık tehdidinde dikkat çeken şey, X`teki Kuzey Atlantik ittifakına bağlı hesapların Türkiye`yi yıldönümünü tebrik etmesi" denildi.

Türk donanmasının 100 gemili resmigeçidi Yunan basınında: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar

"ERDOĞAN'IN EMRİYLE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAK İÇİN TOPLANIYORLAR"

Defancenet sitesinde, "Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için 100 gemi köprünün altından geçerken, tüm Türk filosu Erdoğan`ın emriyle güç gösterisi yapmak üzere Boğaz`da toplanıyor" denildi. Iskra sitesinde, "Türk filosu ABD ve İsrail`e güç gösterisi yapıyor" denildi.

İstanbul Boğazı, Yunanistan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donanmanın 100 gemili resmigeçidi Yunanistan'ı korkuttu: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donanmanın 100 gemili resmigeçidi Yunanistan'ı korkuttu: Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yaptılar - Son Dakika
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