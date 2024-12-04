Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi

Geniş Video İzle

tv100 Türk televizyonlarında ilk kez Suriye'de HTŞ örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani'yi Halep Kalesi'nden çıkarken görüntüledi.

04.12.2024 22:53  Güncelleme: 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam grubunun sır gibi saklanan örgüt liderini Türk televizyonlarında ilk kez tv100 görüntüledi.

Halep'te sıcak noktadan son gelişmeleri anbean takip eden tv100 ekibinden Sertaç Murat Koç, Halep'in el değiştirmesi sonrasında El Culani'nin kaleye geldiğini ve çıkarken tv100 tarafından görüntülendiğini kaydetti.

Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi

EL CULANİ HALEP KALESİ'NE GELEREK ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Sertaç Murat Koç o anlara ilişkin izlenimlerini şu ifadelerle aktardı:

"El Culani (HTŞ'nin lideri) bugün Halep el değiştirdikten sonra ilk kez buraya geldi ve kaleye giderek bir şükür namazı kıldı. Kaleye an itibarıyla giriş yapılamıyor. Orada HTŞ askerleri tamamen abluka altına almış vaziyette.

Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi

TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK KEZ CULANI'NİN GÖRÜNTÜSÜNE TV100 ULAŞTI

Kale dünyanın farklı noktalarından gelen rejim karşıtı insanların adeta bir kutsal mekanı, mabedi olmuş vaziyette. El Culani buradan çıkarken insanlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Culani buradan yoğun güvenlik önlemleriyle de ayrıldı.

Culani, Rusya ve rejim tarafından hedef tahtasının ilk sırasında yer alıyor. Bu yüzden de kaleden apar topar çıkartıldı.

Ebu Muhammed, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Dünya, tv100, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 ’’Yenidoğan Çetesi’’ duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı ''Yenidoğan Çetesi'' duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı
22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:37:50. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.