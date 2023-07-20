Türk ziyaretçiler, şiddet gören bir kadını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk ziyaretçiler, şiddet gören bir kadını kurtardı

20.07.2023 15:37

Tayland'ın Pattaya şehrinde, iki Türk ziyaretçi, erkek arkadaşının şiddet uyguladığı bir Kamboçyalı kadını kurtardıkları için kahraman ilan edildi. Olayda Türk erkekler hafif yaralar alırken, Kamboçyalı adam ise dudağında kesik ve morluklarla yaralandı. Altı kişi sorgulanmak üzere polis istasyonuna götürüldü.

Tayland'ın Pattaya'nın 'günah şehri'nde, iki Türk ziyaretçi, erkek arkadaşının şiddet uyguladığı bir Kamboçyalı kadını kurtardıkları için kahraman ilan edildi. Olay, bugün saat 02.00 civarında Pattaya Klang Yolu'nda meydana geldi.

Kadının şiddet gördüğünü gören iki Türk, kadının erkek arkadaşını dövmeye başladı.

Pattaya polisi hızlı bir şekilde olay yerine geldi ve Türk erkeklerin Kamboçyalı adamı dövdüğünü gördü, üç kişi arasındaki kavgayı ayırdı. Otuz üç yaşındaki Valkan Goglbankan ve yirmi üç yaşındaki Ibrshim Gokhan Bostan, bu süreçte hafif yaralar aldı, Kamboçyalı adam olan 36 yaşındaki Sopin Ran ise dudağında kesik ve belirgin morluklarla yaralandı.

Bu kişilerin yanı sıra, Türk erkeklerin arkadaşları olduğu düşünülen iki Taylandlı kadın ve kimliği belirsiz bir kadın, muhtemelen Sopin'in kız arkadaşı olduğu düşünülen kadın, olay yerinde bulunuyordu. The Pattaya News'e göre,altı kişi altı kişi sorgulanmak üzere Pattaya Polis İstasyonu'na götürüldü.

Sorgulamada, Sopin, kız arkadaşıyla önceden sözlü bir anlaşmazlık yaşadığını itiraf etti. Pattaya Klang Yolu boyunca motosikletiyle onu takip ediyordu ve bilerek onun aracına çarparak fiziksel olarak kaçmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Ansızın, motosikletle geçmekte olan iki Türk erkek, ona saldırmak için araya girdi, dedi Sopin.

Daha fazla soruşturma yapıldığında, polis olay yerindeki Taylandlı kadınları sorgulamayı başardı. Onlar da Sopin'in bir kadına saldırdığını fark ettikten sonra, Goglbankan ve Bostan'ın araya girmeye karar verdiklerini belirttiler. Başlangıçta, Sopin'in niyetleri hakkında soru sordular, ancak kendi işlerine karışmamaları yönünde sert talimatlarla karşılaştılar. Ancak Sopin'in kız arkadaşına sürekli saldırmaya devam etmesini görünce, ikili fiziksel olarak araya girmenin gerekliliğini gördüler.

YORUMLAR
500
Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk ziyaretçiler, şiddet gören bir kadını kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü
15:39 Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü
15:42 İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu
15:38 Yine İsveç yine İslam'a hakaret! Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı
15:37 Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular
15:32 Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
15:18 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu
15:14 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
15:14 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum ne? İşte kurlardaki hareketlilik
15:09 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 16:27:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türk ziyaretçiler, şiddet gören bir kadını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement