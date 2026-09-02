Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026

Türkiye-Almanya Film Festivali\'nin 31\'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi, 5-14 Mart 2027'de Nürnberg'de düzenlenecek. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye'den sinemacıların katılacağı festivalde 9 ödül verilecek; başvurular 30 Ekim 2026'ya kadar sürecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)Almanya'nın önemli kültür etkinliklerinden Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi, 5- 14 Mart 2027 tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenecek. Festivalin yarışma ve yarışma dışı bölümleri için film başvuruları başladı. Film başvuruları için son tarih 30 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Festival ve Inter Forum Dernek Başkanı Adil Kaya, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı ülkelerden insanları ve kültürleri sinema aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti. Kaya, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin Almanya genelinde sahip olduğu özel konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "Türkiye-Almanya Film Festivali her zaman olduğu gibi insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor" dedi.

ALMANYA, AVUSTURYA, İSVİÇRE VE TÜRKİYE'DEN SİNEMACILAR BULUŞACAK

Festivalin 31'inci yılında Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye'den sinemacıların Nürnberg'de bir araya geleceğini belirten Kaya, kısa, orta ve uzun metrajlı kurmaca filmlerin yanı sıra belgesellerden oluşan seçkilerle iki ülkenin sanat ve kültür dünyasının buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Festival kapsamında yarışma bölümlerinin yanı sıra "Sinema Dünyaları" adlı yarışma dışı bölümde de filmler izleyiciyle buluşacak. Festivalde toplam 9 ödülün sahiplerini bulacağını açıklayan Kaya, ödüllerin üç farklı seçici kurul ile seyirci oyları doğrultusunda belirleneceğini kaydetti.

Türkiye-Almanya Film Festivali, Inter Forum e.V. Derneği ve Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin (KuKuQ) iş birliğiyle düzenleniyor. Festival; Bavyera Eyaleti Başbakanlığı ve FFF Bayern, Federal Almanya Kültür ve Medya Sorumlusu (BKM) ile Nürnberg Belediyesi tarafından destekleniyor.

Festivala film başvuruları www.filmfreeway.com/fftd adresinden yapılabilecek, www.fftd.net adresinden de ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Kültür Sanat, Avusturya, Nürnberg, İsviçre, 14 Mart, Almanya, Türkiye, Sinema, Kültür, Güncel, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti

21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:36
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 22:06:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement