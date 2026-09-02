Türkiye-Almanya Film Festivali\'nin 31\'incisi için başvurular başladı, son tarih 30 Ekim 2026

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın önemli kültür etkinliklerinden Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 31'incisi, 5- 14 Mart 2027 tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenecek. Festivalin yarışma ve yarışma dışı bölümleri için film başvuruları başladı. Film başvuruları için son tarih 30 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Festival ve Inter Forum Dernek Başkanı Adil Kaya, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı ülkelerden insanları ve kültürleri sinema aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti. Kaya, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin Almanya genelinde sahip olduğu özel konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "Türkiye-Almanya Film Festivali her zaman olduğu gibi insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor" dedi.

ALMANYA, AVUSTURYA, İSVİÇRE VE TÜRKİYE'DEN SİNEMACILAR BULUŞACAK

Festivalin 31'inci yılında Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye'den sinemacıların Nürnberg'de bir araya geleceğini belirten Kaya, kısa, orta ve uzun metrajlı kurmaca filmlerin yanı sıra belgesellerden oluşan seçkilerle iki ülkenin sanat ve kültür dünyasının buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Festival kapsamında yarışma bölümlerinin yanı sıra "Sinema Dünyaları" adlı yarışma dışı bölümde de filmler izleyiciyle buluşacak. Festivalde toplam 9 ödülün sahiplerini bulacağını açıklayan Kaya, ödüllerin üç farklı seçici kurul ile seyirci oyları doğrultusunda belirleneceğini kaydetti.

Türkiye-Almanya Film Festivali, Inter Forum e.V. Derneği ve Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin (KuKuQ) iş birliğiyle düzenleniyor. Festival; Bavyera Eyaleti Başbakanlığı ve FFF Bayern, Federal Almanya Kültür ve Medya Sorumlusu (BKM) ile Nürnberg Belediyesi tarafından destekleniyor.

Festivala film başvuruları www.filmfreeway.com/fftd adresinden yapılabilecek, www.fftd.net adresinden de ayrıntılı bilgi alınabilecek.