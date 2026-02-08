Nürnberg Başkonsolosu Cebeci: Türkiye-Almanya İlişkileri Daha Fazla İş Birliğiyle Gelişir - Son Dakika
Nürnberg Başkonsolosu Cebeci: Türkiye-Almanya İlişkileri Daha Fazla İş Birliğiyle Gelişir

08.02.2026 22:08  Güncelleme: 09:50
MÜSİAD Nürnberg, Türkiye-Almanya ilişkilerinin güçlendirilmesi için daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Etkinliğe katılan siyasetçiler ve iş insanları, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların önemini dile getirdi.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – "Türkiye- Almanya ilişkilerinin gelişmesi için daha fazla iş birliğine ve bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bir araya gelmeden üretim mümkün değildir" dedi.

Türk-Alman Ekonomi Platformu, MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera şubesi tarafından düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda iş insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve toplum dünyasından davetliler katıldı.

Onur konuğu olarak Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Almanya eski Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, etkinlikte konuşma yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Nürnberg/Nordbayern Başkanı Haluk Dokur, organizasyonun kültür, iş dünyası ve toplum arasında köprüler kurma amacını taşıdığını belirtti. Dokur, "Dünyamız giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu nedenle ayrıştıran değil, birleştiren mekanlara ve buluşmalara ihtiyacımız var. Türk-Alman dostluğumuz bunun en güzel örneklerinden biridir" dedi.

MÜSİAD'ın 11 şubesi Almanya'da, 32 şubesi Avrupa'da olmak üzere 84 ülkede faaliyet gösterdiğini, 14 bin üyesi ve 60 bin şirketi bulunduğunu aktaran Dokur, güven, sorumluluk ve iş birliğine dayalı ortaklık değerlerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Cebeci, "İlişkilerin gelişmesi için daha fazla iş birliğine ve bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bir araya gelmeden üretim mümkün değildir. Bu tür etkinlikler, Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesine, derinleşmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Cebeci, demokratik katılımın önemine değinerek yaklaşan yerel seçimlerde oy kullanma gerekliliğinin altını çizdi. Cebeci, "Your network is your net worth" sözünü hatırlatarak güven temelli ilişkilerin uzun vadeli başarı için belirleyici olduğunu vurguladı.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de birlikte yaşamanın önemini dile getirdi. König, "Kentimizde ortak yaşamın belirleyici soruları şunlardır: Neyi değiştirebiliriz, insanların burada huzurlu bir şekilde yaşamasını nasıl sağlarız?" diye konuştu. Türk kökenli vatandaşların Nürnberg'in ekonomik gelişimine uzun yıllardır katkı sağladığını belirten König, "Onlar istihdam yaratıyor, katma değer üretiyor ve yaşayan bir entegrasyon örneği sunuyor. Burada yaşayan herkes Nürnberglidir" dedi.

Almanya eski Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Türkiye-Almanya bağlarının tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekti. Friedrich, "Türk kökenli insanların Almanya'daki varlığı tesadüf değildir. İlişkiler yalnızca iki ülke için değil, Avrupa için de önemlidir. Avrupa Birliği'nden Orta Asya'ya uzanan bir istikrar eksenine ihtiyacımız var. Türkiye bu noktada belirleyici rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin koordinatörü Ekonomist İsmail Akpınar ise "Türk kökenli insanlar son 65 yılda Alman toplumunun vazgeçilmez bir parçası oldu. Avrupalı Türkler, Almanya ile Türkiye arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda önemli bir köprü görevi üstleniyor. Bu platformla iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

