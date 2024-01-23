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Türkiye'de ameliyat olan İngiliz kadın, dönüş yolunda uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de ameliyat olan İngiliz kadın, dönüş yolunda uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti

Mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki İngiliz kadın, dönüş yolunda uçakta rahatsızlandı. Yolcu uçağı, rahatsızlanan genç kadın için Sırbistan'a acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan İngiliz kadın, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Türkiye\'de ameliyat olan İngiliz kadın, dönüş yolunda uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti
23.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 16:06
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İngiliz genç kadın, Türkiye'de yaptırdığı mide küçültme ameliyatı sonrası, dönüş yolunda uçakta rahatsızlandı. Sırbistan'a acil iniş yapan yolcu uçağındaki 20 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Londra'nın güneyinde yaşayan 20 yaşındaki Morgan Maria Ribeiro, Türkiye'ye gelerek mide küçültme ameliyatı yaptırmıştı. Morgan, seyahatten önce seçeneklerini titizlikle araştırmış ve 2 bin 500 sterline mal olan bu operasyonu rezerve etmişti.

Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olan İngiliz kadın, uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti

DÖNÜŞ YOLUNDA UÇAKTA RAHATSIZLANDI

20 yaşındaki Morgan'a, 5 Ocak'ta bıçak altına yattıktan sonra birkaç gün boyunca rahatsızlık hissetmesine rağmen, sağlık görevlileri tarafından iyi olduğu ve klinikten ayrılabileceği söylendi. Morgan, Londra'ya dönüş uçuşunda uçakta rahatsızlandı. Pilotlar rahatsızlanan Morgan için Sırbistan'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olan İngiliz kadın, uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sırbistan'da hastaneye kaldırılan genç kadının, mide küçültme işlemi sırasında ince bağırsağının kesildiği ve bu nedenle de septik şoka girdiği belirlendi. 9 Ocak'ta kalp krizi geçirerek komaya giren Morgan, dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olan İngiliz kadın, uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
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