Türkiye\'de ameliyat olan İngiliz kadın, dönüş yolunda uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti

İngiliz genç kadın, Türkiye'de yaptırdığı mide küçültme ameliyatı sonrası, dönüş yolunda uçakta rahatsızlandı. Sırbistan'a acil iniş yapan yolcu uçağındaki 20 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Londra'nın güneyinde yaşayan 20 yaşındaki Morgan Maria Ribeiro, Türkiye'ye gelerek mide küçültme ameliyatı yaptırmıştı. Morgan, seyahatten önce seçeneklerini titizlikle araştırmış ve 2 bin 500 sterline mal olan bu operasyonu rezerve etmişti.

DÖNÜŞ YOLUNDA UÇAKTA RAHATSIZLANDI

20 yaşındaki Morgan'a, 5 Ocak'ta bıçak altına yattıktan sonra birkaç gün boyunca rahatsızlık hissetmesine rağmen, sağlık görevlileri tarafından iyi olduğu ve klinikten ayrılabileceği söylendi. Morgan, Londra'ya dönüş uçuşunda uçakta rahatsızlandı. Pilotlar rahatsızlanan Morgan için Sırbistan'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sırbistan'da hastaneye kaldırılan genç kadının, mide küçültme işlemi sırasında ince bağırsağının kesildiği ve bu nedenle de septik şoka girdiği belirlendi. 9 Ocak'ta kalp krizi geçirerek komaya giren Morgan, dört gün sonra yaşamını yitirdi.