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Dünya

Türkiye’den Almanya’ya Seçim Çağrısı

Bahattin Gemici, Almanya'daki Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanmalarını vurguladı.

29.01.2025 13:45
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Kuzey Ren Vestfalya Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, 23 Şubat'ta yapılacak Federal Meclis seçimleri öncesinde yurttaşlara çağrıda bulunarak, oy kullanmanın önemini vurguladı. Alman vatandaşlığına geçmiş bir milyondan fazla Türk vatandaşının oy kullanma hakkı olduğunu hatırlatan Gemici, "Seçimlerin toplumsal eşitlik ve adalet için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, demokratik haklarımızı kullanarak sandık başına gitmeliyiz. Oylarımızı, eşit haklar ve huzurlu bir gelecek için demokratik partilere vermeliyiz" dedi.

Almanya'nın Federal Meclis'e seçilecek 630 milletvekilinin ülkede kurulacak yeni hükümeti belirleyeceğini ifade eden Bahattin Gemici, sağ partilerin iktidara gelmesinin göçmenler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Gemici, şunları söyledi:

"Sağ partilerin iktidara gelmesi durumunda göçmenlere yönelik sert önlemler alınacak, sosyal haklar kısıtlanacak ve çifte vatandaşlık hakkı tehlikeye girecektir. Bu nedenle oy hakkı bulunan tüm yurttaşlarımız mutlaka sandık başına gitmelidir. Federal Meclis'e daha çok Türk kökenli milletvekili göndererek sesimizi duyurmalıyız.

"Toplum için aktif katılım şart"

Gemici, yurttaşları bilinçlendirmek amacıyla derneklerde, kahvehanelerde ve camilerde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirtti. Toplumun huzur ve barış içinde yaşaması için ırkçı söylemlere karşı duyarlılık çağrısı yapan Gemici, "Son dönemde Solingen, Magdeburg ve Aschaffenburg'daki insanlık dışı saldırılar kabul edilemez. Irkçı partiler, toplum içindeki barışı tehdit ediyor ve yabancı düşmanlığını körüklüyor. Yurttaşlarımız, bu tür saldırılara ve aşırı sağ söylemlere karşı yapılan toplantı ve yürüyüşlere destek vermelidir"  şeklinde açıklamalar yaptı.

"Adaylarla sorunlarımızı paylaşalım"

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Gemici, bu seçimlerin sorunlarımızı dile getirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Yurttaşları, adaylarla doğrudan iletişime geçmeye davet eden Gemici, "Alman partilerine üye olmalı ve taleplerimize sahip çıkmalıyız. Adaylar sahaya inerek halktan destek istiyor. Bu fırsatı kaçırmayalım; adaylara eşit haklar, okullarda Türkçe dersi ve sosyal adalet konularındaki taleplerimizi iletelim" dedi.

SPD'li adaylardan destek mesajı

Recklinghausen'da Almanya Sosyal Demokrat (SPD) Partisi Genel Sekreteri Matthias Miersch ve Federal Milletvekili adayı Frank Schwabe ile görüşen Gemici, SPD'nin çifte vatandaşlık hakkını savunduğunu belirtti. Matthias Miersch, konuya ilişkin, "Koalisyon hükümeti olarak çok işler başardık. Çifte vatandaşlık konusunda CDU'nun bu hakkı kaldırma girişimine asla izin vermeyeceğiz. Göçmenler, Almanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır" diye konuştu.

SPD'li Frank Schwabe ise göçmenlerin topluma katkısına vurgu yapan Miersch, "Biz ırkçılığa, antisemitizme ve Müslüman düşmanlığına karşıyız. İnsanlar hem geldikleri ülkeyle bağlarını sürdürebilir hem de bizim vatandaşımız olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Türkiye’den Almanya’ya Seçim Çağrısı - Son Dakika

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