Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nijerya'nın Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.