27 Kasım'da operasyonlarına başlayan HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a girişiyle 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.
Suriye'de yaşanan gelişmeler, gözleri Türkiye'de yaşayan Suriyelilere çevirdi. Esad'ın devrilmesinin ardından çok sayıda Suriyeli, ülkesine dönmeye başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili merak edilen rakamları açıkladı.
Bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının 4 milyon 164 bin 472 olduğunu belirten Yerlikaya, bunun 2 milyon 920 bin 119'unun geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi. Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini de söyledi.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış - Son Dakika
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