Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış

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Suriye'de muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı. Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağı bildirildi.

24.12.2024 10:53
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27 Kasım'da operasyonlarına başlayan HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a girişiyle 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

Suriye'de yaşanan gelişmeler, gözleri Türkiye'de yaşayan Suriyelilere çevirdi. Esad'ın devrilmesinin ardından çok sayıda Suriyeli, ülkesine dönmeye başladı.

BAKAN YERLİKAYA RAKAMLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili merak edilen rakamları açıkladı.

TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 920 BİN 119 SURİYELİ VAR

Bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının 4 milyon 164 bin 472 olduğunu belirten Yerlikaya, bunun 2 milyon 920 bin 119'unun geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış

15 GÜNDE 25 BİNDEN FAZLA SURİYELİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi. Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

SURİYELİLERE GERİ DÖNÜŞ İÇİN AYNI GÜN RANDEVU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini de söyledi.

ERDOĞAN'DAN SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN TALİMAT

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

Türkiye\'den Suriye\'ye dönüşlerde büyük artış

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Son Dakika Dünya Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Sagdic:
    allah askina son 15 gunde dogan sayisi kac onu da soyle 33 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    SAYIN BAKANIM BU SELANİKTEN GELENLER ÜLKELERİNE NE ZAMAN DÖNECEKLER 21 17 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    bos hıkaye aanlatmayın sadece urfada hatayda cadırda kalanlar gider millet salak mı ınansın evet salak:) 21 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ŞİMDİ BİR SORUN DAHA VAR SORUN SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜĞÜNÜ BU LAİK KAFALALARA ANLATIP İNANDIRMADA BİR SONRAKİ SEÇİME KADAR BUNA İNANMAMA OYUNUNU OYNAYACAKLAR 9 6 Yanıtla
  • Ayhan Can:
    At yalanını sirkeleyeyim inananın üzerinde inandırmaya çalışanı. Hangi 2 milyon Kaç 2 milyon küsür Ammm. camın. ÇÇÇocccuğuuu. sen 10 u benim KÜÇÜK AYHANA ANLAT 2 5 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    25 bin nedir devede kıl. 0 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    10 milyon Suriyeli var Türkiye'de 0 0 Yanıtla
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