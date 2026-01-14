Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD\'li makamlarla da görüşülüyor
14.01.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da devam eden protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, protestoculara destek veren ABD yönetimi ile Tahran arasındaki gerilim tavan yapmış durumda. Trump'ın sık sık tehdit ettiği İran yönetimi misilleme yapacağını ifade ediyor. Bölgede gerginlik tırmanırken Türkiye devreye girdi. Türkiye bir yandan İranlı yetkililerle temas kurarken ABD'li makamlarla da görüşüyor.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 500

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere, toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurdu. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

TRUMP PROTESTOCULARA DESTEK ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'daki protestolara ilişkin peş peşe dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Trump son açıklamasında, "İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler." dedi.

İRAN, ABD'Yİ ÜSLERİNİ VURMAKLA TEHDİT EDİYOR

İran ise ABD Başkanı'nın bu açıklamaları sert tepki gösteriyor. "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diyen İran yönetimi ABD'yü üslerini vurmakla tahdit ediyor.

Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

İki ülke arasında bunlar yaşanırken Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 24 saatte ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İran'ın yanı sıra ABD ile de görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    bir şeyede karışmasak olmazmı 21 35 Yanıtla
    d6fjbz4xjs d6fjbz4xjs:
    abd vurayı vurup insanlar mülteci olarak afganistana gidecek halleri yok hepsi vuraya kacarsa sonra ağlama burda her iranlı diye kardeşim 11 1
    zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    sen burnunu karıştır seyret coşkun yangın kapıya dayanınca saçını tararsın 7 2
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    ozaman evinde rahat uyuyamazsın arkadaş bana dokanmayan yılan bin yaşasın mantığı bu cağrafyada yaşatan insanlara haramdır 0 0
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    her seye karisiyoruz ama hic bir sey olmuyor bu nedir yaa 19 11 Yanıtla
    MUSTAFA ÇETİNKAYA MUSTAFA ÇETİNKAYA:
    maşa olmak böyle bisey 4 8
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Tamam ya Türkiye devredeyse korkmayın ;)) 17 12 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    hadise mi devrede 22 5 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Usulen birseyler... birseyler... sonuç? 4 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
X’te erişim krizi Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı X'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:07:25. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.