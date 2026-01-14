Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD\'li makamlarla da görüşülüyor

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 500

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere, toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurdu. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP PROTESTOCULARA DESTEK ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'daki protestolara ilişkin peş peşe dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Trump son açıklamasında, "İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler." dedi.

İRAN, ABD'Yİ ÜSLERİNİ VURMAKLA TEHDİT EDİYOR

İran ise ABD Başkanı'nın bu açıklamaları sert tepki gösteriyor. "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diyen İran yönetimi ABD'yü üslerini vurmakla tahdit ediyor.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

İki ülke arasında bunlar yaşanırken Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 24 saatte ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İran'ın yanı sıra ABD ile de görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.