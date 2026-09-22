Türkiye ile ABD arasında nükleer enerjide yeni iş birliği

TÜRKİYE ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülecek proje kapsamında, küçük modüler reaktör ve 4'üncü nesil reaktör tasarımlarına ilişkin teknik çalışma gerçekleştirilecek.

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği adımı atıldı. Yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve 4'üncü nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. TÜNAŞ ve USTDA arasında proje bazlı anlaşmanın imza töreni Türkevi'nde gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzalar, TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy tarafından atıldı.

TEKNİK VE EKONOMİK BOYUTLARIYLA İNCELENECEK

Varılan anlaşma uyarınca 4 ABD'li şirketin SMR tasarımları ile ABD'li şirketlerin 5 farklı 4'üncü nesil reaktör tasarımı; teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Yapılacak teknik çalışmada söz konusu reaktörlerin tasarımsal özellikleri, maliyetleri, lisanslama durumu, tedarik zinciri, SWOT analizi, finansman kaynakları ve finans modelleri incelenecek. Ayrıca yetkilendirme, acil durum, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve noktalarında da ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak. Tüm bu analizlerin ardından teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az 1 yıl sürecek teknik çalışmanın finansmanını USTDA karşılayacak.

BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ SEPETİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEKTE KARARLIYIZ

Anlaşmayı değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD temaslarımız kapsamında Türkevi'nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4'üncü Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık. Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

TEMELLERİ GEÇEN YIL ATILDI

İki ülke arasındaki nükleer iş birliğinin temelleri, geçen yıl 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede atılmıştı. Görüşmede Bakan Bayraktar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştı. Söz konusu çerçeve anlaşma, bu alanda Türkiye ile ABD'li şirketler arasındaki olası iş birliklerini destekler nitelikte bulunuyor.