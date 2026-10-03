Türkiye ile Fransa arasında savunma iş birliğinde yol haritası imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ile Fransa arasında savunma iş birliğinde yol haritası imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye ile Fransa arasında savunma iş birliğinde yol haritası imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası'nın imzalandığını bildirdi. Görüşmelerde ikili savunma ilişkileri, stratejik diyalog ile iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı; yol haritası stratejik diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında 'Savunma İş Birliği Yol Haritası'nın imzalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili savunma ve askeri ilişkiler, stratejik diyalog ile mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alınmış; düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemi teyit edilmiştir. Bu kapsamda, Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanarak Türkiye ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Söz konusu imza, son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir iş birliği adımına dönüştüğünü göstermektedir. Yol Haritası'nın, düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı iş birliğini daha da ileri taşıması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Milli Savunma BakanlığıDış PolitikaPolitikaSavunmaTürkiyeFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:42:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye ile Fransa arasında savunma iş birliğinde yol haritası imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei