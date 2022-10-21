Çıplak mülteci krizi büyüyor! ABD'den Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısı

Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon düşmek bilmezken yeni bir gerilim konusu ortaya çıktı. Geçen hafta Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, sosyal medya hesabından çırılçıplak soyulmuş bir grup mültecinin fotoğrafını paylaşarak, "Bugün sınırda kurtardığımız 92 göçmene Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve sonunda AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz" demişti.

FOTOĞRAF ANKARA-ATİNA HATTINI ALEVLENDİRDİ

Bu fotoğraf ve Türkiye'ye yönelik suçlamalarla başlayan tartışma kısa bir süre içinde Ankara- Atina hattında tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Yunanistan, Türkiye'yi 92 göçmeni Yunanistan'a geçmeye zorlamak ve bunu yapmadan önce onları çırılçıplak soymakla suçlarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ DE DEVREYE GİRDİ

İki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa da devreye girmişti. Geçen hafta Avrupa Birliği sınır ajansı Frontex böyle bir grubun varlığını doğrularken, örgütün sözcüsü Paulina Bakula, "Frontex memurları, göçmenlerin neredeyse çıplak ve bazılarının gözle görülür yaralarla bulunduğunu bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TEPKİ: BU OLAYIN SORUŞTURULMASI GEREKİYOR

Fakat bugün yeni bir açıklama ABD'den geldi. Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan ABD'li Demokrat senatör Bob Menendez olayla ilgili çok sert değerlendirmelerde bulundu. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin de başkanı olarak görev üstlenen Menendez, Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili bir soruşturma başlatması gerektiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Menendez, "Ben Yunan yetkililerin ülkenin Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan 92 mülteciyi kurtarmasını takdir ediyorum. Ben ayrıca bu mültecilere uygulanan insanlık dışı uygulamanın soruşturulmasını talep ediyorum" dedi.