Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29\'uncu Dönem Oturumu Gerçekleşti

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- İran Karma Ekonomik Komisyonu 29'uncu Dönem Oturumu'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadegh Malvajerd ile Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29'uncu Dönem Oturumu'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, iki ülke olarak belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda iş birliğini çeşitlendirme, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve mevcut sorunların çözümünün ele alındığını bildirdi.

Toplantı çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını belirten Bakan Bolat, "Mutabakat zaptı ticaretten karşılıklı yatırımlara sanayiden kültür ve turizme, ulaştırma konularından tarıma ülkelerimiz arasındaki iş birliği alanlarının tamamını kapsamakta ve önümüzdeki dönem için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Türkiye olarak, kazan-kazan perspektifi ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye ve yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda firmalarımız, İran'daki altyapı ve üstyapı projelerinde daha fazla rol almaya hazırdır" ifadelerini kullandı.