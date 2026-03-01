Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
01.03.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Türkiye– İran sınır hattında 80 bin mayının temizlendiği iddia edildi. İletişim Başkanlığı, iddiayı anında yalanladı.

"80 BİN MAYIN TEMİZLENDİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

"SINIR GÜVENLİĞİMİZ KESİNTİSİZ SAĞLANMAKTADIR"

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Üç yıl önce yaya olarak gelen Afganlar nasıl geçtiler sınırı? 41 3 Yanıtla
  • mesut uluç mesut uluç:
    sınır güvenliğimizi Suriye savaşında gördük. 32 3 Yanıtla
  • hüseyin güner hüseyin güner:
    hükümete yeni taze oylar geliyor 12 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Beliki İran’a giriş yapıcaz tahminim iyi olmaz 9 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.