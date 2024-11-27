Türkiye'nin Eş Sunuculuğunda BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin Eş Sunuculuğunda BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'de düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu'nda Cascais Bildirisi'nin kabul edildiğini duyurdu. Bildiride farklı kültürler arası diyalog ve ayrımcılıkla mücadele vurgulanıyor.

27.11.2024 22:18
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın 10'uncu Küresel Forumu'nda Cascais Bildirisi'nin kabul edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü BM Medeniyetler İttifakı'nın 10'uncu Küresel Forumu, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı forumda, Cascais Bildirisi kabul edildi. Bildiride, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanırken; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirildi.

Bildiride, şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulandı. Bakanlık, Türkiye'nin, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdüreceğini bildirildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Portekiz, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Eş Sunuculuğunda BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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