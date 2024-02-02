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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'teki bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'teki bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS\'teki bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı bitki deneylerine ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Gezeravcı, deneylerin Dünya'nın güzelliklerini anlamaya ve bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi ölçmeye yardımcı olduğunu belirtti.

02.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaptığı bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı.

Gezeravcı deneylerle ilgili yaptığı paylaşımında, "Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor Attığımız her bir adım Dünya'mızın geleceği için" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'teki bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'teki bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı - Son Dakika
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