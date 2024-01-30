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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyleri anlattı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyleri anlattı

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, deneylerin arasında bitki ve yosun deneylerinin yanı sıra CRISPR-GEM adlı genetik mühendislik deneyinin de bulunduğunu belirtti.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda yaptığı deneyleri anlattı
30.01.2024 - 09:56,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi.

Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak,  "Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM'de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyleri anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyleri anlattı - Son Dakika
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