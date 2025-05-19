Türkiye\'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 51 yaşındaki Şen, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, uzun yıllardır dışişleri teşkilatında görev yapan Şen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, "1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Erdeniz Şen'in cenaze törenine ilişkin bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı bildirildi.

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

12 Temmuz 1974'te Ankara'da doğan Erdeniz Şen, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görevine başladı. Merkez teşkilatında Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Şen, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve TBMM başkanlık makamlarında da çeşitli görevler üstlendi.

Yurtdışı görevleri kapsamında Bahreyn, Roma ve Vaşington Büyükelçilikleri'nde çeşitli görevler yapan Şen, 2017-2021 yılları arasında Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yaptı. 9 Aralık 2022'de ise Türkiye Cumhuriyeti Valetta (Malta) Büyükelçisi olarak atanmıştı.