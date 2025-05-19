Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye\'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Şen'in vefatı üzerine Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı.

19.05.2025 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 51 yaşındaki Şen, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, uzun yıllardır dışişleri teşkilatında görev yapan Şen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, "1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Erdeniz Şen'in cenaze törenine ilişkin bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı bildirildi.

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

12 Temmuz 1974'te Ankara'da doğan Erdeniz Şen, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görevine başladı. Merkez teşkilatında Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Şen, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve TBMM başkanlık makamlarında da çeşitli görevler üstlendi.

Yurtdışı görevleri kapsamında Bahreyn, Roma ve Vaşington Büyükelçilikleri'nde çeşitli görevler yapan Şen, 2017-2021 yılları arasında Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yaptı. 9 Aralık 2022'de ise Türkiye Cumhuriyeti Valetta (Malta) Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Haberler.com Özel, Fahrettin Altun, Hakan Fidan, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Ankara, Malta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Caf:
    Allâh rahmet eylesin 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Fenerbahçe forması ile Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Galatasaray’da Okan Buruk tarihe geçti Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
00:07
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
00:06
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
23:59
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
23:56
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
23:47
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
23:29
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
23:24
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 19:24:19. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.