DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde can kayıplarında neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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