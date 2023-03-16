Türkiye sınırında kriz yaratan ziyaret! ABD Genelkurmay Başkanı fotoğrafla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu

Son dönemde sakin devam eden Ankara- Washington ilişkileri Mart ayının başında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin Türkiye- Suriye sınırına yakın bir noktada teröristlerle yaptığı sürpriz ziyaret nedeniyle gerilmişti. Ankara'nın tepkisini çeken ziyaret üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık Flake'e iletilmişti.

"RUTİN VE KESİNLİKLE YAPILMASI GEREKEN BİR ZİYARET"

Omurgasını terör örgütleri PKK/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile görüşen ve bilgi alan Milley, aradan geçen haftalar sonrasında bugün bir açıklama yaptı. Milley, terör örgütleriyle yaptığı ziyaretin "rutin ve kesinlikle yapılması gereken bir ziyaret" olduğunu söyledi.

GÖREV GÜÇLERİNİ KONTROL ETMİŞ

Milley, ziyaretinin amacının görev güçlerini kontrol etmek, ne durumda olduklarını değerlendirmek ve kuvvetlerin korunması gibi konularda rutin bir ziyareti amaçladığını söyledi.

"ASKERLERİMİZ SURİYE'DE RİSK ALTINDALAR"

Suriye'de yaklaşık bin ABD askeri olduğunu hatırlatan Milley, "Risk altındalar. Suriye'de bulunan çeşitli aktörler tarafından zaman zaman çeşitli mühimmatlarla saldırıya uğruyorlar. Bu yüzden gidip onları kontrol etmek ve görevin doğrulandığından emin olmam gerek" dedi.

"DEAŞ'IN KALINTILARI HALA ORADA"

Türkiye ile ABD'nin yıllardır bir ortak çıkarı olduğunu vurgulayan ABD Genelkurmay Başkanı, "Yıllardır oradayız. Ortak çıkarımız DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasıdır. Halifelik yıkıldı. Ancak örgütün kalıntıları hala orada. Elbette bu benim yapmam gereken bir şeydi. Bir Genelkurmay Başkanı'nın, özellikle de zarar görebilecekleri bir durumdayken, ABD kuvvetlerinin ne durumda olduğunu kontrol etmesi son derece yerinde bir hareket" diye konuştu.