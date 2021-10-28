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Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz - Son Dakika

Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz

28.10.2021 10:00
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye "Suriye'de insan hakları hukukuna uyma" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na tepki gösterdi. Açıklamada, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz." sözlerine yer verdi.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal etmekle suçladığı Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı.

"İNSAN HAKLARINI İHLAL EDENLERDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ"

Büyükelçi Sinirlioğlu ise Geng'in söz konusu iddiaları üzerine, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz." dedi. Allouk su tesisindeki problemlerin nedenine BM Genel Sekreteri'nin raporunda yer verildiğini hatırlatan Sinirlioğlu, terör örgütü PKK/ YPG ile Suriye'de rejimin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığına dikkati çekti.

Türkiye'den Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

"PKK SİVİLLERİN EVİNE DÖNMESİNİ ENGELLİYOR"

Sinirlioğlu PKK/YPG'nin sahada istikrarı bozan büyük bir faktör olduğunu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını belirterek, iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi. Sinirlioğlu, PKK/YPG terör örgütünün Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini belirtti. PKK/YPG'nin saldırılarının Suriye ile sınırlı kalmadığını ifade eden Sinirlioğlu, terör örgütünün Suriye'deki varlığını Türkiye'yi hedef almak için kullandığını kaydetti.

UYGUR AÇIKLAMASINDAN SONRA YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Çin'in, geçen hafta BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ortak açıklamanın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'yi hedef alan açıklamaları dikkati çekti.

Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz - Son Dakika
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