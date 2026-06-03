Türkiye-Ukrayna Ticaret İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Ukrayna Ticaret İş Birliği Gelişiyor

Türkiye-Ukrayna Ticaret İş Birliği Gelişiyor
03.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te Ukrayna'nın Başbakan Yardımcısı ile ticaret ilişkilerini görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını ele aldık. İkili ticaret hacmimizin 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle değerlendirirken, bu rakamı 2026 yılı sonuna kadar 7 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşası ve Serbest Ticaret Anlaşması konularının da gündeme geldiğini aktaran Bolat, "Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi süreci ile Ukrayna'nın yeniden inşa çalışmalarında Türk firmalarının üstlenebileceği rol hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Müteahhitlik sektörümüzün bugüne kadar Ukrayna'da 340 projede toplam 10,3 milyar dolar tutarında proje üstlendiğini belirterek, bu alandaki güçlü ortaklığımızı daha da geliştirerek sürdürme kararlılığımızı ifade ettik. Görüşmemizde ayrıca, Türkiye ile Ukrayna arasında oluşturulan Yeniden Yapılandırma Görev Gücü'nün ikinci toplantısına ülkemizin ev sahipliği yapması yönündeki teklifimizi de ilettik. Türkiye olarak, Ukrayna ile karşılıklı fayda temelinde ekonomik iş birliğimizi güçlendirmeye, ticaretimizi artırmaya ve bölgesel refaha katkı sağlayacak ortak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Başbakan Yardımcısı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Ukrayna Ticaret İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:42:00. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Ukrayna Ticaret İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.