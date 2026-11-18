Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'in başkenti Manila'da Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakanlık arasında 'Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filipinler'in başkenti Manila'daki temasları kapsamında Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin ardından iki bakanlık arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Göktaş, "Lübnan Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Sayın Haneen Sayed ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Çocukların, kadınların, engelli ve yaşlı bireylerin korunmasına yönelik kapsayıcı hizmet ve mekanizmaların önemine dair değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin ardından Bakanlıklarımız arasında 'Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Attığımız imzaların ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi daha da güçlendireceğine inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.