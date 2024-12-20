Türkiye ve Umman Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Umman temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.