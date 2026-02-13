Temu\'nun Türkiye\'ye geri dönüş yöntemi Avrupa\'da davalık oldu

Türkiye'de kaldırılan basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından gönderilerini durduran Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu, WhaleCo adıyla kurduğu şirket ile resmi ithalatçı olarak yeniden faaliyete geçti. Ancak söz konusu ithalatçı şirketin Avrupa'da ödeme sorunları yaşadığı öne sürüldü.

35 MİLYON EURO'LUK ÖDEME YAPILMADI

İrlanda merkezli kargo ve lojistik devi UPS, Temu adına Avrupa'ya yapılan teslimatlar nedeniyle WhaleCo'dan 37 milyon Euro'yu aşan alacağını tahsil edemediğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan yeminli beyanlarda, tarafların 2024 yılında Avrupa içi küçük paket taşımacılığı için bir geçici fiyat anlaşmasına vardığı, UPS'in bu kapsamda önemli bir indirimle hizmet verdiği aktarıldı. Ancak UPS yetkililerine göre Whaleco, bu süreçte ödemeleri sürekli geciktirdi veya hiç yapmadı.

ANLAŞMA FESHEDİLDİ, YENİ TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Irish Times'ın haberine göre, biriken borçların ardından geçici anlaşma feshedildi ve UPS, indirimli tarifeyi sona erdirerek standart fiyat uygulamasına geçti. Şirket ayrıca WhaleCo'ya yeni bir indirim teklifinde bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini bildirdi. Buna rağmen siparişlerin sürdüğü, ödemelerin ise yapılmadığı belirtilirken UPS sonunda WhaleCo'nun hesaplarını askıya aldı.

TOPU FATURALAMA SİSTEMİNE ATTILAR

WhaleCo cephesi ise borcun oluşmasında UPS'in faturalama sistemindeki idari hataların ve hizmet aksaklıklarının etkili olduğunu savundu. UPS ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek tüm alacak kalemlerinin doğru ve belgeli olduğunu vurguladı. UPS'in başvurusunu kabul eden mahkeme, tarafların arabuluculuk yoluyla uzlaşmasının mümkün olduğunu belirterek sürecin bu yönde ilerleyebileceğine işaret etti. Dava önümüzdeki aylarda yeniden ele alınacak.