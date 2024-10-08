Türkler Lübnan'dan Denizyolu ile Tahliye Ediliyor

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait 2 gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Ayrıca, tahliye için görevlendirilen gemilerin, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik insani yardımlarını taşıyacağı belirtildi.