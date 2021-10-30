Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

Galveston Adası Eyalet Parkı'nda görevli işçinin başına gelenler, duyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Parkın içerisindeki gölette balık tutan işçinin oltasına bir balık takıldı. İşçi, hemen oltanın ucundaki iğneleri temizleyerek balığı eline aldı ancak birazdan yaşayacakları ona gerçekten de sürpriz olacaktı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Balığın ağzını açan işçi, dil yerine başka bir yaratık olduğunu gördü. Bunun ne olduğunu merak eden işçi, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları kısa bir incelemeden sonra balığın ağzındakinin parazit olduğunu belirledi.

KAN AKIŞINI KESİP, DİLİN YERİNE GEÇİYOR

Yetkililer, balığın ağzındaki canlı hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre balığın ağzına girdikten sonra kan akışını kesen parazit, ömrünün sonuna kadar balığın ağzında yaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.