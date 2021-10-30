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Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi - Son Dakika

Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

30.10.2021 10:06
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

Teksas'ın batı Körfez Kıyısı'ndaki Galveston Adası Eyalet Parkı'nda balık yakalayan bir işçi, balığın ağzını açtığında dil yerine geçen bir canlı olduğunu gördü. Anında yetkilere haber verildi, balığı alan yetkililer bu tür parazitlerin kan akışını keserek dile yerine geçtiğini dile getirdi.

Galveston Adası Eyalet Parkı'nda görevli işçinin başına gelenler, duyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Parkın içerisindeki gölette balık tutan işçinin oltasına bir balık takıldı. İşçi, hemen oltanın ucundaki iğneleri temizleyerek balığı eline aldı ancak birazdan yaşayacakları ona gerçekten de sürpriz olacaktı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Balığın ağzını açan işçi, dil yerine başka bir yaratık olduğunu gördü. Bunun ne olduğunu merak eden işçi, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları kısa bir incelemeden sonra balığın ağzındakinin parazit olduğunu belirledi.

KAN AKIŞINI KESİP, DİLİN YERİNE GEÇİYOR

Yetkililer, balığın ağzındaki canlı hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre balığın ağzına girdikten sonra kan akışını kesen parazit, ömrünün sonuna kadar balığın ağzında yaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

işçi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi - Son Dakika Dünya


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