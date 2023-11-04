Başkan Yazıcı'nın İsrail'in katliamları sonrası attığı adım büyük takdir topladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İsrail'e ait markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yazıcı, Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e yönelik boykotun geçici değil kalıcı olduğunu ifade etti.

"ALLAH RAZI OLSUN, KRAL ADAMSIN"

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "Başkanımsağol, Allah razı olsun", "Allah razı olsun, kral adamsın", "Teşekkür ederim", "Allah razı olsun yıllardır beklediğimiz şeydi", "Tebriklerbaşkanım", "İşte bu Elhamdülillah", "Beklediğim buydu teşekkür ederiz", "Bu diğer belediyelerde de bir başlangıç olmalı, kalıcı olarak, tebrikler", "Helal olsun başkanım", "Allah razı olsun başkanım" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Başkan Yazıcı'nın o paylaşımı;