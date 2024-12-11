tv100 Ekibi, Esad\'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi

Dünya

Suriye'de yaşanan sıcak olayları tv100 ekibi tüm sıcaklığı ile ekranlarda aktarıyor. tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç tüm sıcaklığı ile ekranlara aktarmaya devam ediyor.

Sertaç Murat Koç, Uluslararası Şam Havalimanı'na girerek, Esad'ın kaçış rotasını ve kaçmadan önce geldiği VIP bölümü görüntüledi. Esad ülkeden ayrılmadan önce aracıyla havalimanına gelerek VIP odada bekledi.

İşte kameraman Erbay Yılmaz'ın görüntüleri ile sadece tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç'un girdiği havalimanı.

tv100 EKİBİ ŞAM HAVALİMANINDA

tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç bir ilke imza atarak Uluslararası Şam Havalimanı'na girdi. "Geçici Hükümetin kurulması ile havalimanının yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Yoğun bir temizlik faaliyeti var." diyen Koç, havalimanında da çatışmaların yaşandığını söyledi.

ESAD VIP ODADA BEKLEDİ

Esad'ın ülkeyi buradan terk ettiğini söyleyen Sertaç Murat Koç, havalimanının VIP bölümüne de girerek, Esad'ın nereden kaçtığını görüntüledi. Esad'ın araçla havalimanına geldiğini ifade eden Koç, aracın üzerindeki hasarlara da dikkat çekti.

KAYNAK: TV100