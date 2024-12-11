tv100 Ekibi, Esad'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi - Son Dakika
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Dünya

tv100 Ekibi, Esad'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi

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tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Suriye'deki sıcak gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Koç, bir ilke imza atarak Uluslararası Şam Havalimanı'na girdi ve Esad'ın kaçış rotasını ve VIP bölümünü görüntüledi. Esad'ın ülkeyi buradan terk ettiğini ifade eden Koç, havalimanının VIP bölümüne girerek, Esad'ın nereden kaçtığını görüntüledi. Ayrıca, Esad'ın aracının üzerindeki hasarlara da dikkat çekti.

11.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:38
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Suriye'de yaşanan sıcak olayları tv100 ekibi tüm sıcaklığı ile ekranlarda aktarıyor. tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç tüm sıcaklığı ile ekranlara aktarmaya devam ediyor.

Sertaç Murat Koç, Uluslararası Şam Havalimanı'na girerek, Esad'ın kaçış rotasını ve kaçmadan önce geldiği VIP bölümü görüntüledi. Esad ülkeden ayrılmadan önce aracıyla havalimanına gelerek VIP odada bekledi.

İşte kameraman Erbay Yılmaz'ın görüntüleri ile sadece tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç'un girdiği havalimanı.

tv100 Ekibi, Esad'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi

tv100 EKİBİ ŞAM HAVALİMANINDA

tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç bir ilke imza atarak Uluslararası Şam Havalimanı'na girdi. "Geçici Hükümetin kurulması ile havalimanının yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Yoğun bir temizlik faaliyeti var." diyen Koç, havalimanında da çatışmaların yaşandığını söyledi.

tv100 Ekibi, Esad'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi

ESAD VIP ODADA BEKLEDİ

Esad'ın ülkeyi buradan terk ettiğini söyleyen Sertaç Murat Koç, havalimanının VIP bölümüne de girerek, Esad'ın nereden kaçtığını görüntüledi. Esad'ın araçla havalimanına geldiğini ifade eden Koç, aracın üzerindeki hasarlara da dikkat çekti.

KAYNAK: TV100

tv100 Ekibi, Esad\'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi

Şam Havalimanı, Murat Koç, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, tv100, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya tv100 Ekibi, Esad'ın Kaçış Rotasını ve VIP Odasını Görüntüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Sunay:
    Kaçarken bile Çok Özel Kişi (VIP) salonunu kullanıyor. Son dakikalarında bile konfor düşünülmüş.. 0 0 Yanıtla
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