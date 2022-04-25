Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor - Son Dakika
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BBC

Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

25.04.2022 12:47
Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı.

Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı. Reuters, New York Times ve Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak yayımladıkları haberlere göre, Musk'ın Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Twitter, Musk'ın teklifinin hemen ardından potansiyel bir hasmane devralmayı engellemek için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, Twitter'ı Morgan Stanley ve diğer finans kuruluşlarının kredi desteğiyle almayı planlıyor.

Twitter görüşmeyla ilgili açıklama yapmadı.

Musk, Twitter'ın yüzde 9 hissesine sahip

Twitter'ın yüzde 9 hissesine sahip olan Musk, başvuru dosyasında teklifi için 46,5 milyar dolarlık finansman paketine sahip olduğunu bildirdi.

Musk teklifini kendi hisselerinin yanı sıra Morgan Stanley ve diğer şirketlerinin desteğiyle finanse edeceğini belirtti.

Bazı hissedarların Musk'ın bu girişiminden sonra yönetim kuruluyla irtibata geçtiği ve olası bir anlaşma fırsatının kaçırılmaması tavsiyesinde bulunduğu belirtiliyor.

'Twitter Taht Oyunları'

Yatırım firması Wedbush Securities'in uzmanlarından Dan Ives, pek çok yatırımcının bu görüşmeleri, başka bir teklif veren olmazsa Musk'ın şirketi alma sürecinin başlangıcı olarak göreceğini söylüyor.

Ives, "Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın şirketi hasmane bir şekilde devralma girişimi Twitter Taht Oyunları'nda yönetim kurulunu köşeye sıkıştıracaktı" diyor.

Bu ayın başlarında Musk, şirketin yönetim kurulu üyeliğine girmeyi reddetmişti. Bu durum, Musk'ın daha fazla hisse satın almasını engelleyecekti. Elon Musk, 14 Nisan'da şirket için 43 milyar dolarlık teklif verdi.

Ertesi gün Twitter yönetim kurulu şirketi bir hasmane devralma girişimine karşı korumak için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı. Bu strateji herhangi bir kişiyi yüzde 15'ten fazla hisse almaması için caydırmayı amaçlıyor. Şirket bu strateji çerçevesinde diğer yatırımcılara indirimli ilave hisse satıyor.

Hasmane devralma girişimi ise bir kişi ya da kurumun, hedef şirketi, yönetimin iradesine aykırı olarak ele geçirmeye çalışmasını tanımlamak için kullanılan bir terim.

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Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu

Elon Musk, New York, Twitter, dolar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor - Son Dakika

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