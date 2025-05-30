113 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

113 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.