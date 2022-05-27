Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı

27.05.2022 09:04
Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı

Musk, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Twitter yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan Elon Musk ve Twitter'a dava açtı.

Davada, Musk'ın California şirket yasalarını birkaç yoldan ihlal ettiği iddia ediliyor.

Musk, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Musk şirketi satın almak üzere hisse başına 54,20 dolar teklif etmişti. Ancak Musk'ın askıya alma kararının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 oranında düştü.

Davada ayrıca Musk'ın Twitter'daki hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı da belirtiliyor.

Ayrıca 95 milyondan fazla takipçisi olan Musk tarafından yapılan birkaç paylaşımın da "yanıltıcı" olduğunu iddia ediliyor.

Bunların arasında Musk'ın sahte hesapların sayısıyla ilgili şüphelerini ifade ettiği ve satış anlaşmasını askıya aldığını ilan ettiği tweet'i de var.

Davada, 13 Mayıs tarihinde attığı tweet'i hakkında Musk'ın, "sahte hesaplardan haberdar olması nedeniyle Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etme çabası içinde olduğu" da ifade edildi.

Twitter yatırımcılarını temsil eden avukat Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada davanın Musk'ın fiyat için müzakere etmek üzere şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.

Bottini, " San Francisco'da açtığımız dava, Musk'ı kanunlara aykırı davranışından sorumlu tutmayı amaçlıyor" dedi.

Birçok analist, Musk'ın bu yolla satın alma fiyatını düşürmeyi ya da anlaşmadan çekilmeyi planladığını düşünüyor.

Musk, Twitter'daki sahte ve bot hesapların sayısından endişe duyduğuna dair paylaşımlar yaptı.

Ayrıca Musk, Twitter'ı satın almak üzere kararlaştırılan 44 milyar dolarlık fiyattan daha azını ödemeye çalışabileceğini ima etti.

Bu ayın başında bir teknoloji konferansında konuşan Musk, daha düşük bir fiyatla anlaşma yapmanın "söz konusu olamayacağını" söyledi.

Hem Musk'ın avukatları hem de Tesla, BBC'nin Cuma günkü yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Twitter ise yorum yapmaktan kaçındı.

Twitter, bu ayın başında tüketici ve gelir operasyonlarından sorumlu iki üst düzey yöneticinin şirketten ayrıldığını doğruladı.

Şirket ayrıca "kritik roller" haricinde işe alımlarını da durdurdu.

Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı
Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı
Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı
YORUMLAR
500
Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı? Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı? Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı! Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı!
Kaynak: BBC

San Fransisco, California, Elon Musk, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
11:17 Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
11:06 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti
11:01 27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor
10:48 Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı
10:39 27 Mayıs'ta dolar 16,39 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 12:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement