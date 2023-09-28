Bu nasıl sorumsuzluk! 3 yaşındaki kız çocuğu, kanepede unutulan silahla kendini vurdu - Son Dakika

Bu nasıl sorumsuzluk! 3 yaşındaki kız çocuğu, kanepede unutulan silahla kendini vurdu

Son Güncelleme: 28.09.2023 11:02

Florida'daki bir evde, maç izlerken yanındaki akrabasına ait bir tabancayı alan üç yaşındaki bir kız kendini vurdu. Olay sonrası ameliyat edilen kız çocuğu taburcu oldu. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde Serenity isimli 3 yaşındaki kız çocuğu, salonda maç izleyen akrabasına ait tabanca ile kendini vurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumartesi günü meydana gelen olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, üç yaşındaki kızın akrabasına ait tabanca ile kendini vurduğu anı gösteriyor. Kızın büyükannesi Robin Fuller, Serenity'nin ameliyat edildiğini ve hastaneden salı günü taburcu edildiğini hatta durumunun iyi olduğunu söyledi.

Üç yaşındaki kız çocuğu kanepe üzerine bırakılan tabanca ile kendini vurdu

SİLAHIN SAHİBİ SERBEST KALDI

Serenity'nin akrabası ve tabancanın sahibi olan 23 Orlando Young ise tabancayı ortada bırakarak ihmalkar davrandığı gerekçesi ile tutuklandı. Young, birkaç gün sonra kefaletle serbest bırakıldı. Söz konusu görüntülerde, Young'ın tabancaya doğru giden kız çocuğunu "Dokunma" diye uyardığı ve daha sonra maç izlemeye devam ettiği görülüyor. Bu sırada Serenity'nin kanepe üzerinde bulunan tabancayı alıp kendini vurduğu görülüyor.

Üç yaşındaki kız çocuğu kanepe üzerine bırakılan tabanca ile kendini vurdu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Florida, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu nasıl sorumsuzluk! 3 yaşındaki kız çocuğu, kanepede unutulan silahla kendini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu
13:50 Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
13:23 Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Torba yasa ve yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilecek
13:16 Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz
13:14 Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
12:47 İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
12:34 Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
12:19 Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptal başvurusunu reddetti
12:15 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Aston Villa'nın kadın takımı sahaya çıkmaya korkar hale geldi! Yeni formalar tüm hatlarını ortaya çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 14:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bu nasıl sorumsuzluk! 3 yaşındaki kız çocuğu, kanepede unutulan silahla kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement