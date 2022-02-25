Ukrayna askerleri savaşa Nirvana'nın şarkısıyla gitti! - Son Dakika

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde 2. güne girildi. Rusya'ya bağlı birliklerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kapılarına dayandığı açıklanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini öne sürdü.

"137 KAHRAMANIMIZI KAYBETTİK"

Rus ordusu Çernobil'in kontrolünü ele geçirse de Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil. 300'den fazla kişi de yaralandı" ifadesini kullandı.

NIRVANA'NIN EN BİLİNEN ŞARKISIYLA DANS ETTİLER

Savaş bölgesinden karşılıklı olarak acı bilanço haberleri gelirken, bugün internete düşen bir video ise büyük ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, Rus güçleriyle göğüs göğüse çarpışan Ukraynalı askerlerin efsane rock grubu Nirvana'nın "Smells Like Teen Spirit" şarkısı eşliğinde ellerindeki silahlarla dans ettikleri anlar yer aldı.